Премьер Хорватии заявил, что НАТО никому не угрожает в мире, это оборонительный альянс

ЗАГРЕБ, 14 февраля. /ТАСС/. НАТО не представляет угрозы ни для кого в мире, поскольку это оборонительный альянс. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в понедельник в ходе посещения находящегося в порту города Сплит американского авианосца "Гарри Трумэн".

"НАТО ни для кого не является угрозой, это оборонительный альянс стран, которые живут и продвигают свободу и демократию. Укреплением единства в НАТО мы продвигаем мир, как мы это делали вместе в Афганистане, Ливии, Ираке и в Средиземноморье, так же, как мы продолжаем делать в Косове и на Балтийском побережье", - подчеркнул Пленкович.

Американский авианосец "Гарри Трумэн", находившийся в Средиземном море, в пятницу в сопровождении норвежского фрегата "Фритьоф Нансен" зашел в порт хорватского города Сплит, где сделал остановку.

В прошлый раз авианосец "Гарри Трумэн" заходил в порт Сплита в 2015 году.