Сын главы Туркмении рассказал о намерениях на посту президента в случае победы на выборах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сын главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар, которого правящая партия выдвинула кандидатом в президенты на внеочередных выборах 12 марта, заявил, что будет претворять в жизнь начинания отца. Об этом в понедельник сообщило государственное агентство Туркмении TDH.

На прошедшем в воскресенье внеочередном съезде правящей Демократической партии кандидатура Бердымухамедова была поддержана единогласно. Как сообщает агентство, занимающий в данный момент пост вице-премьера Бердымухамедов поблагодарил собравшихся за доверие и заверил, что, в случае избрания его на пост президента, "он и впредь будет следовать духовным принципам и наследию предков, не жалея усилий во имя родины и процветания народа, усердно и творчески подходить к претворению в жизнь исторических начинаний лидера нации".

Как уточнило агентство, кампания по выдвижению кандидатов продолжается и "скоро станут известны имена и других претендентов".

В понедельник в Туркмении стартовала избирательная кампания перед внеочередными выборами президента. 12 февраля ЦИК республики объявил о назначении выборов на 12 марта после того, как днем ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года), а сейчас принял "непростое решение".

Сердар Бердымухамедов с февраля 2021 года занимает пост вице-премьера по вопросам финансов и экономики. Ранее он был заместителем главы МИД и руководителем Ахалской области. Также он занимал должности министра промышленности и строительного производства, председателя Высшей контрольной палаты, члена Совета безопасности. Недавно ему исполнилось 40 лет - это возраст, по достижению которого, согласно местному законодательству, гражданин может баллотироваться в президенты.