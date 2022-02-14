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СМИ: в Италии предупредили о риске кибератак на компании, работающие на Украине

Как напомнило агентство Ansa, украинские власти возлагают ответственность на "хакеров, связанных с российскими спецслужбами" за кибератаки на правительственные компьютерные сети

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по кибербезопасности Италии предупредило, что итальянские компании, работающие в контакте с операторами на Украине, могут столкнуться с более высоким риском кибератак. Об этом сообщило в понедельник агентство Ansa.

Как оно указывает, в связи с возросшими рисками преступлений в киберпространстве из-за украинского кризиса компаниям, использующим цифровые платформы и инфраструктуру, рекомендуется повысить уровень защиты своих банков данных и прочих инструментов.

Как напоминает агентство, украинские власти возлагают ответственность на "хакеров, связанных с российскими спецслужбами" за кибератаки на правительственные компьютерные сети.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаИталия
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