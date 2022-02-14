СМИ: Зеленский признал, что Украина "поскандалила" с партнерами из-за нагнетая войны

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина "поскандалила" со странами-партнерами из-за нагнетая темы якобы готовящейся войны с Россией. Об этом, по данным источника издания "Страна", заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Как пишет издание, на завершившемся в понедельник заседании фракции "Слуга народа", президент сказал, что Украина "поскандалила" с партнерами из-за нагнетая войны, но в конечном итоге удалось найти понимание.

Как сказал на встрече с фракцией Зеленский, три дружественные Украине страны нагнетают историю с войной. Зеленский также попытался объяснить депутатам, что Украиной играют, но она сопротивляется. Он также призвал всех показать своим примером, что жители страны не намерены из нее бежать, поддавшись панике.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.