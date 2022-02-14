Иран надеется, что кризис вокруг Украины разрешится мирным путем

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. Тегеран внимательно следит за ситуацией на Украине и надеется, что она разрешится мирным путем. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Иран внимательно следит за ситуацией в этом регионе и понимает взгляды России и ее озабоченность по поводу иностранного вмешательства, при этом надеется, что текущая ситуация разрешится мирным путем за счет конструктивного взаимодействия", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Также дипломат отметил, что "на территории Украины находится около 5 тыс. иранских студентов и соотечественников".

Ранее в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что министерство иностранных дел Ирана создало специальный штаб, чтобы следить за ситуацией на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.