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СМИ: суд запретил протестующим в Оттаве дальнобойщикам запускать салют и разводить огонь

Заявление в суд подал один из членов горсовета по просьбе жителей центральных районов, которые жаловались на постоянный шум

ОТТАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Суд провинции Онтарио наложил запрет на шум, запуск фейерверков, разведение огня и работу двигателей машин на холостом ходу на акции против коронавирусных ограничений в Оттаве. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Срок действия запрета не ограничен по времени. Заявление в суд подал один из членов горсовета по просьбе жителей центральных районов, которые жаловались на постоянный шум.

7 февраля суд Оттавы запретил дальнобойщикам использование клаксонов. Этот запрет будет действовать в течение 10 дней.

Акция в Оттаве началась 29 января и проходит до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

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