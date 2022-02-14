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США положительно оценивают заявления российской стороны о скором завершении части учений

США положительно оценивают заявления российской стороны о скором завершении части учений - Пентагон.

Кризис на Украине
Киев призвал ООН принимать активное участие в снижении напряженности вокруг Украины
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, они с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем обсудили способы деэскалации кризиса безопасности
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