США положительно оценивают заявления российской стороны о скором завершении части учений

Кризис на Украине

Киев призвал ООН принимать активное участие в снижении напряженности вокруг Украины

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, они с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем обсудили способы деэскалации кризиса безопасности

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