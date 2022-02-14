WSJ: сотрудникам посольства США в Киеве поручили уничтожить оргтехнику

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США поручил сотрудникам посольства в Киеве перед переездом во Львов уничтожить компьютеры, систему телефонной связи посольства и сетевое оборудование. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Госдепартамента.

Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что посольство переводится из Киева во Львов. Его численный состав был значительно сокращен в предыдущие дни, из посольства были вывезены в Вашингтон секретные документы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.