Президент Мексики пообещал каждые 15 дней информировать об убийствах журналистов

МЕХИКО, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Мексики будет каждые 15 дней информировать общественность об убийствах журналистов и активистов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Сегодня <...> мы договорились о том, что помимо ежемесячного доклада о ситуации в сфере безопасности в стране мы каждые 15 дней будем сообщать об убийствах журналистов, активистов, о нарушениях прав человека, гендерно мотивированных убийствах женщин, обо всем, что очень беспокоит людей", - сказал президент. По его словам, власти ежедневно работают над тем, чтобы не допускать преступлений такого рода и наказывать виновных.

В текущем году в Мексике были убиты пять журналистов. Последней к настоящему времени жертвой стал Эбер Лопес Васкес, которого застрелили в городе Салина-Крус в южном штате Оахака 10 февраля. Правоохранительные органы смогли задержать двоих подозреваемых в совершении этого преступления. В конце минувшей недели в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

С декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе с президентом Лопесом Обрадором, в Мексике были убиты десятки сотрудников различных СМИ. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, в подавляющем большинстве случаев правонарушения в отношении работающих в республике журналистов остаются безнаказанными.