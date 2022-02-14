Кабинет Румынии одобрил роспуск отдела по расследованию правонарушений судей и прокуроров

БУХАРЕСТ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Румынии одобрило на заседании в понедельник проект закона о ликвидации Отдела Генеральной прокуратуры по расследованию правонарушений, совершенных судьями и прокурорами. Об этом сообщил представитель кабинета по печати Дан Кэрбунару в ходе брифинга, стенограмма которого размещена на сайте правительства.

"Этим решением как правительство, так и Минюст подтверждают решимость выполнить все необходимые процедуры, чтобы уложиться в предусмотренный программой правления срок роспуска отдела до 31 марта", - сказал он.

Согласно законопроекту, полномочия отдела будут переданы новой структуре, в центре которой будет находиться Отдел уголовных расследований и судебной экспертизы прокуратуры при Высоком кассационном суде, где дела о предполагаемой коррупции судей и прокуроров будут расследовать 12 прокуроров. Кроме того, полномочия по расследованию этих правонарушений получат еще 30 прокуроров из прокуратур при кассационных судах страны. Прокуроры, обладающие этими полномочиями, будут назначаться генеральным прокурором Румынии по предложению Высшего совета магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров) сроком на 4 года.

Законопроект, который был вынесен на публичное обсуждение 21 января, теперь будет передан в парламент для голосования. Ряд общественных организаций подвергли документ критике, утверждая, что создаваемая новая структура представляет собой обновленный вариант прежнего отдела, и требуя передать дела о правонарушениях судей и прокуроров Национальному управлению по борьбе с коррупцией. Это управление - единственное подразделение прокуратуры, специализирующееся по делам о коррупции, - исключено, согласно законопроекту, из новой структуры по требованию Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии.

Вопрос о роспуске Отдела по расследованию правонарушений, совершенных судьями и прокурорами, стоит на повестке дня в Румынии уже около трех лет и носит отчетливый политический характер. Так, социал-демократы обвиняют учрежденное еще в 2002 году Национальное управление по борьбе с коррупцией в злоупотреблениях, заявляя, что оно выполняет политический заказ либералов. В свою очередь, либералы утверждают, что созданный в 2018 году отдел подвержен политическому влиянию социал-демократов и наносит ущерб независимости правосудия. После образования нынешнего коалиционного кабинета во главе с Николае Чукэ в ноябре 2021 года в составе Национал-либеральной партии, Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии была разработана компромиссная программа правления, в которую одним из пунктов вошло требование либералов о роспуске Отдела по расследованию правонарушений, совершенных судьями и прокурорами.