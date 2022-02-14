Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность спекуляциями о войне в Европе

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антоину Гутерриш высказал глубокую обеспокоеннсоть сообщениями о возможном военном конфликте в Европе. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

"Я глубоко обеспокоен возросшей напряженностью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе, - сказал он. - Его цена в человеческих страданиях, разрушениях и ущербе в европейской и глобальной безопасности слишком велика, чтобы даже думать об этом".

Решение конфликта

Все вопросы вокруг Украины должны быть решены в рамках дипломатии, альтернативу даже допускать нельзя, заявил генсек.

"Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении. Я говорил сегодня утром с главами МИД России и Украины. Я ясно сказал - альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, даже самые сложные, должны решаться в дипломатических рамках ", - сказал он.

Гутерриш призвал избегать заявлений по Украине, которые ведут к усугублению напряженности.

"Нет места подстрекательской риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на разжигание ситуации", - сказал он.

Работа ООН

Работа миссии ООН на Украине продолжается в полном объеме, заявил Гутерриш.

"Миссия ООН на Украине продолжает работу в полном объеме", - сказал он.

Ранее несколько стран призвали своих граждан покинуть Украину на фоне роста напряженности. В миссии ООН в этой стране заняты более 1,6 тыс. человек.