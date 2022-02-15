В Белом доме заявили, что планов визита Байдена на Украину пока нет

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не имеет на данном этапе планов совершить визит на Украину, несмотря на приглашение президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать", - заявила официальный представитель американского лидера, комментируя высказывания Зеленского.

Как информировал в воскресенье аппарат украинского президента по итогам телефонного разговора двух лидеров, Зеленский пригласил Байдена посетить Киев и выразил надежду, что его приезд в ближайшие дни будет способствовать деэскалации.