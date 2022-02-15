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В Словакии заявили, что ЕС готов к реакции на нарушение границ Украины

Премьер-министр Эдуард Хегер отметил, что возникла реальная угроза максимальной эскалации конфликта на Украине

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Евросоюз готов быстро и решительно реагировать в случае нарушения территориальной целостности Украины. Данное заявление политик, слова которого привел в понедельник сайт словацкой газеты Pravda, сделал после видеоконференции с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и председателей правительств Финляндии, Нидерландов, Греции, Словении и Польши.

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"В ситуации, когда возникла реальная угроза [максимальной эскалации конфликта на Украине], мы все [европейские лидеры] сходимся во мнении, что к ней со всей ответственностью необходимо быть готовыми, - отметил Хегер. - Мы [в ЕС] поддерживаем территориальную целостность Украины, а в случае ее любого нарушения, мы [выступаем] за совместную [стран ЕС], быструю и решительную реакцию".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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