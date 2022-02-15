Канада предоставит Украине летальное вооружение

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн). Об этом в понедельник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я одобрил выделение [Украине] летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн [канадских] долларов", - сказал он. По его словам, решение об этом было принято после консультаций с украинской стороной.

Ранее канадские власти заявляли лишь о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.

Правительство Канады также выделит Украине заем в размере 500 млн канадских долларов ($392,5 млн), заявил Трюдо.

"Сегодня [14 февраля] мы объявляем, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн долларов правительству Украины", - сказал он. Премьер добавил, что это дополнительный пакет помощи Киеву.

В январе Оттава уже предоставляла Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов (на тот момент $96,2 млн) на поддержку ее экономической устойчивости и проведение реформ.