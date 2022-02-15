Премьер-министр Перу обвинил парламент в намерении устроить госпереворот

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета министров Перу Анибал Торрес Васкес обвинил представителей оппозиции в парламенте в попытке заговора с целью свержения президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает в понедельник государственное агентство Andina.

"Они не только выступили с теорией о предполагаемом мошенничестве, но теперь также намерены в тайне вынашивать план государственного переворота путем импичмента президента", - цитирует премьер-министра агентство. По его мнению, за усилиями по дестабилизации политической ситуации в стране стоят те, кто до сих пор не может смириться с результатами президентских выборов.

Как полагает политик, парламентарии пытаются законодательно ограничить полномочия главы государства в свою пользу, что, считает он, угрожает балансу между ветвями власти.

Торрес был назначен председателем правительства Перу 8 февраля. Он стал четвертым премьер-министром с момента вступления Кастильо в должность в конце июля прошлого года.

В конце января Кастильо объявил о решении обновить состав Совета министров после того, как в отставку подали глава МВД Авелино Гуильен и председатель правительства Мирта Васкес. По информации радиостанции Эре-пэ-пэ, Васкес объяснила свой уход "наличием в окружении главы государства неадекватной группы советников".

1 февраля Кастильо привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года. Председателем Совета министров был назначен конгрессмен Эктор Валер Пинто. Уже на следующий день в прессе появилась информация о том, что супруга нового премьера в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. В свете открывшихся обвинений в парламенте, который по закону должен утвердить назначенное президентом правительство, заявили о недопустимости назначения Валера Пинто главой кабмина и о намерении вынести ему вотум недоверия, после чего глава государства анонсировал очередные перестановки.