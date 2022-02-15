Суд США отказался освободить россиянина Лихтенштейна под залог

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Суд округа Колумбия в понедельник отказался освободить под залог россиянина Илью Лихтенштейна, обвиняемого в краже порядка $4,5 млрд при кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, аналогичное прошение его супруги Хизер Морган удовлетворено. Об этом заявила судья Берил Хауэлл на заседании, которое проводилось по телефону.

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"Суд установил, что обстоятельства <...> говорят в пользу нахождения ответчика Лихтенштейна под стражей", - сказала она. По мнению Хауэлл, прокуратура представила достаточные свидетельства того, что "нет условий или сочетания условий, которые бы гарантировали, что ответчик Лихтенштейн предстанет перед судом".

По словам судьи, "что касается ответчицы Морган, она будет освобождена". Ей были предъявлены те же обвинения, что и ее супругу. Хауэлл пояснила, что условия освобождения Морган будут определяться законами штата Нью-Йорк, где она была задержана. Речь, в частности, идет о домашнем аресте и ношении специального браслета, позволяющего отслеживать перемещения человека.

На прошлой неделе суд распорядился перевезти Лихтенштейна и Морган из Нью-Йорка в Вашингтон для дальнейшего разбирательства.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там. У него двойное гражданство - России и США, его супруга является гражданкой Соединенных Штатов. Оба были задержаны в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.