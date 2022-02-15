Международный уголовный суд отклонил жалобу на экс-президента Боливии Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 февраля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) отказался начинать расследование в отношении бывшего президента Боливии Эво Моралеса, которого временное правительство страны обвиняло в преступлениях против человечности. Об этом сообщила в понедельник газета Página Siete.

"Завершив оценку всей имеющейся информации, и по причинам, изложенным в этом докладе, прокурор пришел к выводу, что нет оснований полагать, что были совершены преступления, которые попадают под юрисдикцию МУС", - приводит издание цитату из заявления международной инстанции.

В сентябре 2020 году временное правительство Боливии во главе с на тот момент и. о. президента Жанин Аньес сообщило, что подало жалобу в МУС, в которой обвинило Моралеса в преступлениях против человечности из-за перекрытия дорог, которые привели к перебоям в поставках медсредств. Как утверждали временные власти, не менее 40 пациентов умерли, так как не получили своевременную помощь.

Протесты и забастовки, которые сопровождались перекрытием дорог, начались в Боливии после того, как в июле 2020 года председатель Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Моралес, подавший в отставку с поста президента в ноябре 2019 году из-за волны протестов, и его сторонники называли решение незаконным.

В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.