Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Канада отправит на Украину пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, карабины и патроны. Об этом в понедельник говорится в заявлении Минобороны Канады.

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"Это вооружение включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки", - сказали в ведомстве.

Ранее в понедельник канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Оттава приняла решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн). По его словам, решение об этом было принято после консультаций с украинской стороной.

Ранее канадские власти заявляли лишь о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.