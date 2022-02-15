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Молния

Госдеп рекомендлвал американцам незамедлительно покинуть Белоруссию и Приднестровье

Госдеп заявил, что рекомендует американцам незамедлительно покинуть Белоруссию и Приднестровье.

Посольство США на Украине призвало американцев незамедлительно покинуть Украину
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