В Южной Корее началась президентская предвыборная кампания

СЕУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Президентская предвыборная гонка официально стартовала во вторник в Республике Корея, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

На протяжении трех недель политические партии и зарегистрированные кандидаты могут выступать в общественных местах с использованием транспортных средств и громкоговорителей, расклеивать плакаты и распространять печатные материалы. Кандидатам разрешено размещать рекламу в газетах и на телевидении, выступать по радио и ТВ, публиковать предвыборные рекламные ролики на сайтах СМИ в интернете.

По данным ЦИК, для участия в выборах зарегистрировались в общей сложности 14 кандидатов. В соответствии с законодательством, номер кандидата в избирательном бюллетене присваивается в соответствии с количеством мест в Национальном собрании (парламенте), принадлежащих партии, от которой он выдвинут.

Ли Чжэ Мёну, кандидату от правящей Демократической партии "Тобуро", которая имеет наибольшее количество мест, присвоен первый номер. За ним следуют Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Гражданская сила, Сим Сан Чжон от партии Справедливости и Ан Чхоль Су от Народной партии. Кандидатам от партий, не имеющих мест в Национальном собрании, присвоен номер в алфавитном порядке названия партии.

Согласно данным последних опросов общественного мнения Юн Сок Ёль незначительно опережает по популярности своего основного конкурента Ли Чжэ Мёна. Разница в поддержке между кандидатами составляет в среднем от 3% до 5%, за каждого из них готовы отдать свои голоса около 40% респондентов. Третье место занимает Ан Чхоль Су, которого поддерживают около 8% опрошенных.

Выборы президента Республики Корея запланированы на 9 марта. Действующий глава государства Мун Чжэ Ин не может принимать в них участие, поскольку конституция ограничивает полномочия президента одним пятилетним сроком.