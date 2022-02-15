Министр обороны Японии выразил обеспокоенность учениями Тихоокеанского флота России

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил во вторник озабоченность в связи с проходящими крупными учениями Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

"Мы следим за этим с существенной обеспокоенностью", - заявил он во вторник на пресс-конференции в Токио.

ВМС Японии, по его словам, зафиксировали с 1 февраля в Японском и Охотском морях действия 24 кораблей Тихоокеанского флота РФ. "Мы расцениваем это как демонстрацию возможностей ВМФ России на фоне сложной ситуации с Украиной", - сказал министр. Он подчеркнул также "возрастание военной важности Охотского моря" как района действий российских стратегических атомных подводных лодок.

Корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота РФ на учениях в Японском и Охотском морях отрабатывают противовоздушную оборону, совместное маневрирование и проводят стрельбы по морским целям и ракетам-мишеням, сообщила пресс-служба ТОФ. По ее данным, в рамках плановых военно-морских учений в море вышли около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.