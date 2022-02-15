В Казахстане арестовали иностранцев, участвовавших в захвате здания администрации Алма-Аты

НУР-СУЛТАН, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под стражу двух иностранцев, которые участвовали в захвате в начале января здания администрации Алма-Аты. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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"Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавших в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата (администрации - прим. ТАСС) города в ночь с 4 на 5 января 2022 года. Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами - щитами и дубинками. "Личности преступников установлены. 1 февраля с санкции суда они взяты под стражу. Их преступные действия квалифицированы по статьям 272 ч. 2 (участие в массовых беспорядках), 380 ч. 3 п. 1,4 (применение насилия в отношении представителя власти) уголовного кодекса", - пояснили в ведомстве.