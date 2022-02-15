Посольство Индии в Киеве призвало индийцев рассмотреть возможность покинуть Украину

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство Индии на Украине призвало индийских граждан рассмотреть возможность временно покинуть эту страну на фоне неопределенности. Об этом говорится в заявлении индийского посольства, размещенном во вторник на странице в Facebook.

"Ввиду неопределенности ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, пребывание которых не является крайне важным, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии рекомендуется избегать не важных поездок на Украину", - говорится в заявлении.

Дипломатическое представительство также потребовало от индийских граждан сообщить о своем статусе и местонахождении, чтобы при необходимости посольство могло связаться с ними.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В новость внесена правка (09:51 мск) - исправлена принадлежность посольства в лиде, верно - индийского​​​​​​​.