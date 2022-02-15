В Раде заявили, что Украина из-за "возможного вторжения" теряет до $3 млрд в месяц

"Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране $2-3 млрд каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1". Политик добавил, что ситуацию усугубляет и решение о переносе посольств ряда западных стран из Киева во Львов. "Они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов", - пожаловался депутат.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из страны вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. На этом фоне сотрудники посольства США на Украине переведены из Киева во Львов. В этот город также переносят диппредставительства Австралия и Канада. Более 28 стран призвали своих граждан покинуть Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информационную кампанию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.