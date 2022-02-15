СМИ: талибы могут пересмотреть отношения с США из-за решения Байдена по активам

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), готово пересмотреть свои отношения с США, если президент Джо Байден не откажется от решения по замороженным афганским активам. Об этом во вторник сообщает агентство Asvaka.

Талибы напомнили, что после их прихода к власти зарубежные активы Афганистана были заблокированы вопреки международным нормам и правилам. США же, по мнению нынешнего руководства страны, хотят самовольно экспроприировать эти средства. Такая реакция вызвана решением Байдена зарезервировать часть замороженных активов для возможных выплат компенсаций по искам в американских судах родственникам жертв терактов, в том числе совершенного 11 сентября 2001 года.

"Талибан" считает, что такая политика нарушает права афганского народа, который не имеет отношения к терактам 11 сентября. Кроме того, направление афганских средств на выплату компенсаций нарушает условия прежних договоренностей Вашингтона с талибами.

Движение указало, что если США не отменят это решение, Кабул будет вынужден пересмотреть свою политику и отношение к Штатам. Оно также призвало без каких-либо оговорок освободить эти активы.

11 февраля Байден подписал указ о блокировании $7 млрд резервов Центрального банка Афганистана в США. Как пояснил представитель американской администрации, США будут стремиться направить порядка $3,5 млрд на обеспечение нужд афганского народа, однако более половины замороженных активов ЦБ Афганистана зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах родственникам жертв терактов, в том числе совершенного 11 сентября 2001 года. При этом разрешение на передачу средств для помощи афганскому народу должен дать суд в Нью-Йорке.

Такое решение было встречено с негодованием в Афганистане. Часть населения в связи с этим проводит митинги и пикеты, которые продолжаются с прошлой недели и вновь организованы во вторник.