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Кризис на Украине
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В Лондоне сообщили, что британское посольство в Киеве пока продолжит работу

Часть сотрудников была переведена во Львов

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Киеве пока продолжает работу, однако часть его сотрудников была переведена во Львов в связи с якобы существующей угрозой вторжения России на Украину. Об этом заявила во вторник в интервью телеканалу Sky News глава МИД королевства Лиз Трасс.

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"Мы перевели часть наших сотрудников на запад Украины, во Львов, однако сохраняем дипломатическое присутствие в Киеве. Мы намерены сохранять его и дальше, но мы, безусловно, постоянно отслеживаем ситуацию на Украине, чтобы иметь возможность оказывать содействие британским подданным, в то же время обеспечивая безопасность наших сотрудников", - сказала она.

Трасс также подчеркнула, что "еще слишком рано" обсуждать заданный ведущей вопрос о том, сколько беженцев с Украины Великобритания будет готова принять в случае возникновения конфликта.

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