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МИД КНР заявил, что санкции против России усилят противостояние вокруг Украины

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Односторонние санкции в отношении России будут только способствовать усилению раскола и противостояния вокруг Украины. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярном брифинге прокомментировал заявление Группы семи (G7) о готовности ввести санкции против РФ.

"В текущей ситуации односторонние санкции могут только усилить раскол и противостояние. Китай призывает все стороны придерживаться рационального подхода, урегулировать кризис вокруг Украины и соответствующие проблемы путем диалога и переговоров", - сказал он.

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