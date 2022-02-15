Наблюдатели от СНГ рассчитывают на приглашение на выборы президента Туркмении

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от СНГ планируют принять участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Туркмении. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

"Мы планируем. И, конечно, думаю, мы получим в ближайшее время такое приглашение, и уже начали формировать эту миссию", - приводит слова Анфимова агентство БелТА.

В понедельник в Туркмении стартовала избирательная кампания перед внеочередными выборами президента. 12 февраля ЦИК республики объявил о назначении выборов на 12 марта после того, как днем ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года), а сейчас принял "непростое решение".

Сын главы Туркмении Сердар, которого правящая партия выдвинула кандидатом в президенты, заявил, что будет претворять в жизнь начинания отца. На прошедшем в воскресенье внеочередном съезде правящей Демократической партии его кандидатура была поддержана единогласно.