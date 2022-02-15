В Баку сообщили об обстрелах позиций сил Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе двух стран.

"14 февраля с 18:45 (17:45 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо причины периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ночь на 15 февраля позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу с территории сопредельного Товузского района.

"Азербайджанской армией были приняты адекватные ответные меры", - сообщили в Минобороны.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы. Последний инцидент произошел 11 января нынешнего года. Тогда погиб один азербайджанский военнослужащий. Армянская сторона также понесла потери.