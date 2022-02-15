Народная милиция ДНР считает, что Киев может нанести удар по медучреждениям в республике

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики намерены нанести артиллерийский удар по социальным объектам Донецкой Народной Республики (ДНР), в частности медицинским и образовательным учреждениям. Об этом заявил во вторник официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

"Командованием 56-й отдельной мотопехотной бригады (ВС Украины) уточнены огневые цели на территории нашей республики для огневого поражения артиллерией. В список объектов, подлежащих уничтожению, включены ряд действующих образовательных и медицинских учреждений в Донецке. Считаем, что перед началом наступления Украина намерена нанести артиллерийский удар по социальным объектам Донецкой народной республики с целью вынудить нас на ответные действия и в дальнейшем обвинить в срыве режима прекращения огня", - заявил он.

По его словам, ВС Украины продолжают подготовку к наступлению в Донбассе. "В подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ поступили 120-миллиметровые минометы "Молот" украинского производства, эксплуатация которых ранее в 2019 году была прекращена из-за конструктивных недоработок. На полевые артиллерийские склады в районах н. п. Первомайское и Тополиное прибыла партия 60-мм минометов натовского образца и большое количество мин к ним. В районах н. п. Невельское и Галицыновка размещены станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 производства США", - пояснил Никитин.