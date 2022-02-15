Япония не комментирует влияние возможных санкций против РФ на переговоры по Курилам

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно во вторник на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о влиянии возможных санкций против России на двусторонние переговоры по территориальному вопросу.

"Что касается влияния [возможных санкций] на переговоры по северным территориям (так в Токио называют южную часть Курил - прим. ТАСС), то я предпочел бы воздержаться от комментария на эту тему. Между тем мы намерены упорно продолжать переговоры, следуя курсу на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора [с РФ]", - сказал Мацуно, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио поддерживает усилия по мирному разрешению ситуации вокруг Украины, однако не исключает введения санкций в отношении России в случае обострения обстановки. В то же время он не стал раскрывать конкретное содержание таких мер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.