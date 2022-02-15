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Спор вокруг Курил

Япония не комментирует влияние возможных санкций против РФ на переговоры по Курилам

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси ранее говорил, что Токио поддерживает усилия по мирному разрешению ситуации вокруг Украины, однако не исключает введения санкций в отношении России в случае обострения обстановки

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно во вторник на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о влиянии возможных санкций против России на двусторонние переговоры по территориальному вопросу.

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"Что касается влияния [возможных санкций] на переговоры по северным территориям (так в Токио называют южную часть Курил - прим. ТАСС), то я предпочел бы воздержаться от комментария на эту тему. Между тем мы намерены упорно продолжать переговоры, следуя курсу на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора [с РФ]", - сказал Мацуно, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио поддерживает усилия по мирному разрешению ситуации вокруг Украины, однако не исключает введения санкций в отношении России в случае обострения обстановки. В то же время он не стал раскрывать конкретное содержание таких мер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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