В ЛНР сообщили, что украинская армия препятствовала работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков использовали средства радиоэлектронной борьбы для создания помех работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое и Светлодарск. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В районах населенных пунктов Светлодарск и Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанных районах военной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В народной милиции также сообщили, что украинская армия разместила бронетранспортер и две бронированные разведывательно-дозорные машины вблизи жилых домов в поселке городского типа Станица Луганская. В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением действующих договоренностей.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения сторон конфликта. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности. В то же время республики Донбасса и Украина периодически обвиняют друг друга в препятствовании деятельности СММ.