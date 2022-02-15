Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских постов на границе

ЕРЕВАН, 15 февраля. /ТАСС/. Заявление Баку о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на северо-восточном и восточном направлениях границы, не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе армянского военного ведомства.

"Министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной и восточной частях армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении", - отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе двух стран. По данным ведомства, в ночь на 15 февраля позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу с территории сопредельного Товузского района.

16 ноября 2021 года в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы. Последний инцидент произошел 11 января нынешнего года. Тогда погиб один азербайджанский военнослужащий. Армянская сторона также понесла потери.