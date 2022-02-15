В ДНР заявили, что на Украине идет скрытая мобилизация

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о скрытой мобилизации на территории Украины, новобранцев затем направляют в зону силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил во вторник официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Олег Никитин.

"Разведкой народной милиции ДНР получены данные о проведении скрытой мобилизации на Украине. В ближайшие дни в район населенных пунктов Новолуговской и Светлодарское прибудет до двух рот территориальной обороны, сформированных из граждан Украины, прошедших краткосрочную военную подготовку. Вы все видели этих бойцов, бегающих с деревянными автоматами. Они будут доставлены в зону ООС [силовая операция Киева в Донбассе] обманом, под легендой отправки на учебные сборы на одном из полигонов ВС Украины", - рассказал он.

По словам Никитина, у разведки ДНР есть информация о большом числе дезертиров и уклонистов в воинских частях Вооруженных сил Украины (ВСУ), также известно, что среди простых жителей Украины растет число тех, кто не желает участвовать в агрессии против Донецкой и Луганской народных республик. "Мы обращаемся ко всем украинским гражданам и военнослужащим ВСУ, которые не согласны с политикой нынешнего нацистского режима в Киеве, и призываем отказаться от участия в кровавой наступательной операции против свободного народа Донбасса", - заявил Никитин.