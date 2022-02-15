Столтенберг обсудил с Алиевым Украину и поставки газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию на Украине, ее последствия для энергетических рынков и поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом Столтенберг написал во вторник в Twitter.

"Провел хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая ее последствия для энергетических рынков. Я поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу", - написал Столтенберг.