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Столтенберг обсудил с Алиевым Украину и поставки газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию на Украине, ее последствия для энергетических рынков и поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом Столтенберг написал во вторник в Twitter.

"Провел хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая ее последствия для энергетических рынков. Я поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу", - написал Столтенберг.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыСтолтенберг, Йенс
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