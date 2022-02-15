МИД КНР сравнил решение США заморозить активы ЦБ Афганистана с "поведением грабителей"

"Это не отличается от поведения грабителей. Такой пример еще раз подтверждает нам то, что тот основанный на правилах миропорядок, за который США, как они говорят, выступают, не защищает права слабых и справедливость, а лишь поддерживает гегемонию Соединенных Штатов", - сказал он во вторник на регулярном брифинге.

"Являясь одной из сторон кризиса в Афганистане, США должны перестать усугублять страдания афганского народа, освободить эти активы, отменить односторонние санкции и признать свои обязательства по облегчению гуманитарного кризиса в этой стране", - подчеркнул дипломат.

11 февраля Байден подписал указ о блокировании $7 млрд активов ЦБ Афганистана в США. Как пояснил представитель американской администрации, Вашингтон будет стремиться направить порядка $3,5 млрд на обеспечение нужд афганского народа, однако более половины замороженных средств зарезервирует для возможной выплаты компенсаций родственникам жертв терактов, в том числе 11 сентября, по искам в американских судах. При этом разрешение на передачу финансов для помощи афганскому народу должен дать суд в Нью-Йорке.