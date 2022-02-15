Токио призвал японцев не приближаться к границам РФ, Украины и Белоруссии

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии призывает граждан страны не приближаться к районам на границе между Россией и Украиной, а также между Белоруссией и Украиной. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На границах России с Украиной и Белоруссией выросла напряженность из-за концентрации там российских войск. На территории Белоруссии также сейчас проходят совместные военные учения вооруженных сил этой страны и России. Мы с использованием электронной почты и других средств призываем соотечественников не приближаться к районам на границах России с Украиной и Белоруссией, а также на границе Белоруссии и Украины", - сказал он.

Ранее Токио призвал японцев немедленно покинуть украинскую территорию в связи, как утверждается, с угрозой военного вмешательства со стороны РФ. Тем не менее, как сообщил во вторник Мацуно, там по-прежнему находятся около 130 японских граждан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.