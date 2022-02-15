Норвегия увеличит контингент в составе сил НАТО в Литве

"Мы хотим внести вклад в укрепление присутствия сил союзников в Прибалтике и продемонстрировать солидарность с нашими партнерами на восточном фланге. Лучше всего это с нашей стороны можно сделать путем усиления контингента, который уже есть у нас в Литве", - приводит его слова​​​​​​​ Норвежское телеграфное бюро. Речь идет о 50-60 солдатах.

Министр отметил, что солдаты отправятся в Литву немедленно. Их пребывание там пока рассчитано примерно на три месяца. В эфире телекомпании NRK он подчеркнул, что "в первую очередь это сигнал солидарности для партнеров Норвегии". Министр указал также, что Норвегия не оказывает военной поддержки Украине.

Принимавшая участие в пресс-конференции вместе с Эноксеном глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, в свою очередь, напомнила, что на прошлой неделе власти рекомендовали норвежским гражданам, находящимся сейчас на Украине, покинуть ее. Вместе с тем, указала она, норвежское диппредставительство на Украине продолжит работу. "Наша цель состоит в том, чтобы посольство оставалось открытым в ситуации, которая может быть напряженной", - сказала она.

С 2017 года в Литве дислоцирован сводный батальон НАТО передового базирования, в составе которого находятся 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран, около половины составляют солдаты Бундесвера. В январе командир батальона НАТО подполковник Бундесвера Хаген Руппельт отметил, что он может быть увеличен с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.