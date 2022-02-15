Киев 18 февраля может инициировать созыв Постоянного совета ОБСЕ и форума из-за РФ

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Киев может в пятницу инициировать проведение совместного заседания Постоянного совета ОБСЕ и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности с целью рассмотрения действий Москвы. Об этом сообщил во вторник на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что во вторник ожидается заседание ОБСЕ, "на котором Россия должна представить пояснения" по поводу своих действий. По словам главы МИД, если этого не произойдет, то 18 февраля Киев сделает следующий шаг. "Уже в пятницу я инициирую проведение совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности - основных органов ОБСЕ, где будет обсуждаться с государствами-участниками уже не только сама ситуация, но и рекомендации по совместным действиям", - пообещал он.

Украина в ходе форума 16 февраля намерена поставить вопрос "об агрессии России" и "оккупации части своей территории", сообщил Кулеба.

"В среду государства Балтии могут инициировать совместное заседание Постоянного совета [ОБСЕ] и Форума по сотрудничеству в области безопасности, посвященное вопросу учений в Белоруссии. Также может состояться отдельное регулярное заседание форума, на котором Украина поставит вопрос о российской агрессии и временной оккупации части своей территории", - отметил он.

Вопрос о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине будет поднят в четверг на заседании Постоянного совета организации, сообщил Кулеба.

"В четверг состоится регулярное заседание Постоянного совета, на котором будут рассмотрены вопросы функционирования Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", - проинформировал он.