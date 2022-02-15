Кулеба: Киев расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как "де-факто выход" РФ из "Минска-2"

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украина будет расценивать принятие Госдумой обращения к президенту России Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) как выход Москвы из минских соглашений, которые она подписывала как посредник. Об этом во вторник заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Что касается возможного признания российской Думой ЛНР и ДНР. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями", - сказал он на брифинге.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.