КНДР выпустила памятные монеты к 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира

СЕУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР выпустили золотые и серебряные коллекционные монеты в честь 80-летия со дня рождения бывшего лидера республики Ким Чен Ира. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

На аверсе монет выгравировано изображение Ким Чен Ира. На реверсе изображен домик тайного лагеря антияпонских партизан на горе Пэктусан. В нем, согласно официальной историографии Северной Кореи, в 1942 году родился Ким Чен Ир.

В КНДР проводят праздничные мероприятия, посвященные юбилею со дня рождения Ким Чен Ира. Например, 14 февраля в Пхеньяне прошли бал и конференция по обсуждению достижений бывшего лидера.

По сведениям агентства, власти Южной Кореи считают, что КНДР готовится к проведению военного парада в честь 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля и 110-летия со дня рождения "вечного президента" КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. В случае проведения парада Северная Корея может продемонстрировать новый образец межконтинентальных баллистических ракет, мораторий на испытание которых в одностороннем порядке поддерживается республикой с конца 2017 года.

Генералиссимус КНДР

8 июля 1994 года после кончины Ким Ир Сена руководство страной перешло к Ким Чен Иру. В ходе своего правления Ким Чен Ир нанес три визита в Россию. В 2002 году руководитель КНДР совершил поездку на поезде на Дальний Восток - через Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск до Владивостока, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно официальной историографии народной республики, Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда. В настоящее время прозрачный саркофаг с его забальзамированным телом установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе. Посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса.