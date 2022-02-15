Боррель заявил о готовности ЕС вести с Россией диалог по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов вести диалог с Россией по вопросам безопасности.

"Мы готовы изучать и обсуждать их [России] тревоги по вопросам безопасности. У России они есть, и мы должны принять этот факт. Единственный путь к тому, чтобы развеять эти тревоги у всех сторон, - это сесть за стол переговоров", - отметил Боррель во вторник в эфире радиостанции BBC Radio 4.

Он также добавил, что в случае войны между Россией и Украиной "санкции против РФ затронут ее со всех сторон".

"Будут персональные прямые санкции, экономические секторальные санкции, будет затронут экспорт, жизненно важные сектора российской экономики, а также будут введены финансовые санкции, изолирующие Россию от мировых финансовых систем. Это повлечет серьезные последствия для российской экономики", - отметил Боррель. Кроме того, по его словам, газопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в случае военного конфликта между двумя странами. "Это не значит, что "Северный поток - 2" будет остановлен навсегда, но в случае войны между Россией и Украиной - совершенно точно. Речь пойдет не только о "Северном потоке - 2", но и обо всех поставках газа из РФ", - отметил Боррель, добавив, что при таком раскладе Европе придется готовиться к повышению цен на газ.

Что касается возможного вступления Украины в НАТО, Боррель повторил озвученную ранее позицию ЕС. "Украина - назависимая страна. Она должна быть способна принимать внешнеполитические решения самостоятельно. Это не значит, что она станет членом НАТО. Хотя такая возможность есть, на данный момент она в альянс не входит", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.