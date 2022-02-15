Глава британского МИД прокомментировала возвращение войск РФ в места постоянной дислокации

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Только полномасштабный отвод российских сил от границ Украины позволит развеять опасения Запада по поводу якобы возможного вторжения РФ в эту страну. Такую точку зрения изложила в среду в эфире радиостанции LBC глава МИД Великобритании Лиз Трасс, комментируя начало возвращения российских войск и техники в пункты постоянной дислокации после учений.

"Российская сторона утверждала об отсутствии планов вторжения, но нам необходимо будет увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы убедиться, что это правда", - сказала министр, добавив, что ей пока не известны подробности, касающиеся перемещения подразделений, и ситуация потребует изучения.

Трасс также выразила мнение, что заявления российского руководства не всегда заслуживают доверия.

"Я не верю тому, что они говорили [по поводу отсутствия планов вторжения на Украину]", - отметила глава Форин оффиса. "Мы многократно наблюдали так называемые инциденты под чужим флагом, которые организовывала Россия. Мы опасаемся операции "под чужим флагом" в ближайшие дни, в ходе которой россияне сделают вид, что Украина осуществила провокацию, и попытаются оправдать этим вторжение. Мы также наблюдали попытки привести к власти марионеточное правительство", - утверждала Трасс.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.