Рада призвала международных партнеров нарастить военную помощь Киеву

"Верховная рада обращается к ООН, Европарламенту Парламентской ассамблеи (ПА) Совета Европы, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств и призывает <…> усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной, помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации с безопасностью со стороны РФ", - говорится в принятом во вторник обращении.

Рада также просит продолжить оказание политической поддержки, в том числе путем организации визитов на уровне глав государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей. Рада также призвала оказать давление на Россию, чтобы обеспечить отведение войск от границы с Украиной и прекращение военных учений.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, а все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории.

При этом в конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений. Стороны провели несколько раундов переговоров в различных форматах, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул беспочвенность заявлений о якобы возможном нападении России на Украину. Однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

На этом фоне страны Запада, в том числе США, Великобритания, Польша, Канада и другие начали интенсивные поставки различного вооружения на Украину. В Киеве заявляют, это вооружение исключительно оборонительного характера.