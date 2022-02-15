Украина определила маршрут для безопасного захода судов в черноморские порты

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинское государственное предприятие "Госгидрография" определило коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты в Черном море. Об этом сказано в сообщении министерства инфраструктуры страны во вторник.

"Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ", - заявил глава ведомства Александр Кубраков. По его словам, благодаря этому удалось "не допустить блокировки работы черноморских портов Украины".

Уточняется, что с целью помочь капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик в ближайшее время будет сделана "крупная врезка на навигационные карты с детальной информацией о состоянии глубин в морском коридоре". Кроме того, будут определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для "четкой установки границ морского коридора".

Ранее "Госгидрография" по поручению ведомства провела внеплановые промеры глубин в северо-западной части акватории Черного моря с целью поиска безопасных подходов торговых судов к портам Одесского залива в связи с проведением Россией морских учений.

Учения России

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Они охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву, торговые маршруты не блокируются.