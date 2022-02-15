Сенаторы США считают, что не успеют принять санкции против РФ до ее "вторжения" на Украину

ТАСС, 15 февраля. Сенаторы США признали "маловероятным" принятие нового пакета санкций против России до ее предполагаемого "вторжения" на Украину и приступили к разработке не имеющей обязательной силы резолюции с предупреждением Москве о последствиях гипотетической эскалации конфликта. Об этом сообщает телекомпания NBC.

"Это не выглядит так, будто мы сможем выпустить [пакет санкций] на этой неделе", - заявил сенатор Бен Кардин, старший член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, и добавил, что ему известно, с какой скоростью ведется работа. При этом сенаторы от Республиканской и Демократической партий вновь заявили, что намерены реагировать быстрым введением пакета жестких санкций в ответ на предполагаемые действия Москвы, чтобы продемонстрировать свое единство.

Также газета The Washington Post сообщила во вторник, что Белый дом в ноябре прошлого года создал оперативную группу экспертов для разработки ответных действий США на случай вторжения России на Украину. По ее данным, группа создала руководство, в котором описан ряд ответных мер, к которым могут прибегнуть США начиная с первого дня предполагаемого российского вторжения, а также в течение двух первых недель.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.