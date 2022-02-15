Председатель ОБСЕ высказался за продление работы спецмиссии на Украине

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Председательствующая в ОБСЕ Польша готова поддерживать работу трехсторонней контактной группы и выступает за продление деятельности Специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом заявил во вторник глава МИД республики Збигнев Рау на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В контексте ситуации вокруг Украины он назвал "ключевыми" переговоры под эгидой контактной группы. "Как председатель мы готовы во всем поддерживать этот формат, усилия в рамках которого направлены на перелом текущей патовой ситуации", - сказал Рау.

"Важную роль играет Специальная мониторинговая миссия, которая является единственной формой международного присутствия в зоне конфликта", - добавил он, подчеркнув, что Польша рассчитывает на продолжение ее работы.

Рау заявил, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине продолжается, несмотря на вывод рядом государств своих наблюдателей. По его словам, в ходе переговоров "возник вопрос о частичном выводе некоторыми странами своих наблюдателей". "Я со всей уверенностью констатировал, что такая ситуация не ведет к ограничению выполнения этой миссией своего мандата. Она по-прежнему выполняет свои обязательства", - сказал Рау.