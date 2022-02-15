В Латвии истек срок ограничения на ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Срок ограничения на ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", наложенный в Латвии Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ), истек во вторник на территории республики.

В связи с окончанием установленного ограничения операторы кабельного телевидения в Латвии могут возобновить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР". По наблюдениям корреспондента ТАСС, в пакетах крупнейших местных операторов этот телеканал пока еще не появился.

НСЭСМИ запретил на год с 15 февраля 2021 года ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории республики ведомство начало еще в июле 2020 года. Претензии НСЭСМИ вызвала передача "60 минут", транслировавшаяся в эфире телеканала 10 июля. По утверждению ведомства, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании программы телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

С 10 февраля прошлого года НСЭСМИ запретил ретрансляцию на территории Латвии еще 16 российских телеканалов, включая "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии каналов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life. В свою очередь 30 июня 2020 года НСЭСМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.