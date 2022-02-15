Рада намерена разрешить применение Сил территориальной обороны в зоне боевых действий

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении проект закона, который разрешает применять Силы территориальной обороны (СТО) Украины в районах проведения боевых действий в стране.

"Выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий", - говорится в законопроекте, поддержанном во вторник на заседании парламента. В настоящее время действует ограничение, по которому СТО можно задействовать лишь вне зон боевых действий.

Уточняется, что решение о привлечении СТО к выполнению задач в районах боевых действий принимает главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В пояснительной записке к документу сказано, что в результате реализации законопроекта предполагается "значительное усиление возможностей территориальной обороны", а также повышение общего уровня обороноспособности страны.

1 января на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны Украины стали отдельным родом войск. Формирование подразделений СТО планировалось завершить к 15 февраля. Предполагается, что в них будут входить военнослужащие, которые постоянно несут службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на основных рабочих местах.

СТО не являются добровольческими формированиями, однако подобные отряды также формируются. В их состав могут быть зачислены граждане в возрасте от 18 до 60 лет вне зависимости от пола или наличия военного опыта.

Командующий СТО Юрий Галушкин 13 февраля сообщал, что СТО укомплектованы на 70%. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 февраля сообщил, что страна намерена увеличить до 2 млн число граждан, которые задействованы в обеспечении территориальной обороны.