YouTube оставил без внимания жалобу Луганскинформцентра на удаление канала

ЛУГАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube проигнорировал жалобу агентства Луганскинформцентр на удаление канала. Об этом во вторник заявил главный редактор агентства Сергей Мешковой.

По его словам, после удаления канала руководство агентства направило жалобу в службу поддержки видеохостинга. "Все жалобы, как известно, там публичные, и их может увидеть любой пользователь. Конечно, мы не ждали быстрого ответа, но все же надеялись, что нам со временем объяснят причину ликвидации канала. Каково же было наше удивление, когда спустя несколько дней видеохостинг заблокировал возможность видеть и комментировать вообще кому-либо нашу жалобу, а сегодня и вовсе ее удалил", - говорится в тексте его заявления на сайте агентства.

Мешковой назвал "печальным" отсутствие реакции YouTube. "Мы все же не оставляем надежд восстановить работу канала и отправим сегодня в техподдержку видеохостинга очередную жалобу", - добавил он.

Ранее YouTube заблокировал каналы ряда СМИ и ведомств Донецкой и Луганской народных республик. В частности, в ночь на 4 февраля без объяснения причин был удален канал Луганскинформцентра, Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы Народной милиции ЛНР, а также каналы Министерства информации ДНР и Народной милиции ДНР.

8 и 9 февраля сайт Луганскинформцентра подвергся мощной кибератаке. Мешковой тогда заявлял, что эти события стали "звеньями одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях в Донбассе".